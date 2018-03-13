На ремонт фасада Кировского авиационного техникума потратят 5,5 млн рублей.

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Кировский авиационный техникум провел электронный аукцион на выполнение ремонтных работ.

Победителем аукциона стала компания «Универсалстрой». Начальная (максимальная) цена контракта составила 8 млн 616,6 тысяч рублей. Средства поступили в Кировскую область из резервного фонда Президента РФ.

Но в итоге контракт был заключен со снижением цены: она составила 5 млн 510,3 тысяч рублей. Сэкономленные 3 млн рублей вернут в резервный фонд.

Для определения оптимального варианта оформления фасада с учетом мнения кировчан было проведено открытое голосование. В итоге кировчане предложили 12 вариантов оформления, из которых была выбрана сине-бежевая цветовая гамма.

Фасад техникума будет выполнен из керамогранита. Наиболее оптимальные оттенки сине-бежевой гаммы подберет дизайнер. Также прорабатывается вопрос о сохранении мозаики на здании.

Все ремонтные работы по контракту будут выполнены до конца июня текущего года.