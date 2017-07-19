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Новости / Экономика

Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

Вчера, 19:31 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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В Кировской области подвели итоги проекта по поддержке местных инициатив в 2017 году.
 
В этом году в рамках проекта одобрено 360 заявок, на их реализацию из регионального бюджета выделено 230 млн рублей. Сегодня на заседании областного правительства губернатор Игорь Васильев сообщил: программа подтвердила свою социальную значимость, и ее решено продлить на 2019 год.
 
Напомним, ППМИ действует в Кировской области уже восемь лет и помогает решать вопросы местного значения при непосредственном участии граждан. Около трети всех проектов связано с ремонтом автомобильных дорог, каждая пятая инициатива – с благоустройством территорий населенных пунктов.
 
В этом году по инициативе губернатора была расширена типология проекта: в городской конкурс включили ремонт объектов для обеспечения пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов (например, пожарные водоемы), а для поселенческого конкурса (городские и сельские поселения) – объекты дорожного сервиса (автостанции и автовокзалы).


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