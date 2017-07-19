Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

Поделиться новостью:

В Кировской области подвели итоги проекта по поддержке местных инициатив в 2017 году.

В этом году в рамках проекта одобрено 360 заявок, на их реализацию из регионального бюджета выделено 230 млн рублей. Сегодня на заседании областного правительства губернатор Игорь Васильев сообщил: программа подтвердила свою социальную значимость, и ее решено продлить на 2019 год.

Напомним, ППМИ действует в Кировской области уже восемь лет и помогает решать вопросы местного значения при непосредственном участии граждан. Около трети всех проектов связано с ремонтом автомобильных дорог, каждая пятая инициатива – с благоустройством территорий населенных пунктов.

В этом году по инициативе губернатора была расширена типология проекта: в городской конкурс включили ремонт объектов для обеспечения пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов (например, пожарные водоемы), а для поселенческого конкурса (городские и сельские поселения) – объекты дорожного сервиса (автостанции и автовокзалы).