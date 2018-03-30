На главу Лальского городского поселения завели уголовное дело.

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Главу муниципального образования подозревают в присвоении казенных денежных средств с использование служебного положения.

По версии следствия, один из преступных эпизодов произошел в июне 2015 года. Глава поселения имел долги по уплате административных штрафов. Чтобы их погасить, чиновник придумал простую схему.

Он договорился с директором одной из местных организаций о заключении контракта на выполнение работ по оканавливанию улично-дорожной сети на общую сумму 67 тысяч рулей. 30 тысяч рублей были оплачены в рамках контракта за выполненные работы, а остальные 37 тысяч оказались на расчетном счете подозреваемого. Деньгами глава поселения распорядился по своему усмотрению.

Аналогичным образом он поступил спустя год. Из общей суммы контракта по оканавливанию улично-дорожной сети он присвоил 50 тысяч рублей.

Подозреваемый свою вину признал и раскаялся.

В настоящее время следователи Лузского МСО СУ СКР по Кировской области проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УМВД России по Кировской области. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области