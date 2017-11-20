В Кирове завели уголовное дело на нижегородского коллектора по статье "Вымогательство".

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В УМВД России по г. Кирову обратился житель Оричевского района с заявлением о том, что на его сотовый телефон позвонил неизвестный и потребовал вернуть займ.

Выяснилось, что деньги были взяты в одной из кировских фирм по выдаче населению микрокредитов. Но молодой человек утверждал, что займов не брал и никаких долгов за ним нет.

Однако коллектор настаивал на том, что деньги нужно возвращать. В противном случае должника ожидают "большие неприятности».

Полиция установила, что займ оформил родственник жителя Оричевского района. В документах он указал личный номер телефона молодого человека.

В итоге долг не был погашен и микрофинансовая организация передала документы в коллекторскую компанию.

По результатам проверки дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кирову по факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили местонахождение долгового агентства и выехали в Нижний Новгород в командировку.

Личность звонившего сотрудника установлена, его опросили. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

по информации УМВД по Кировской области