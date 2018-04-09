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Новости / Экономика

Некачественный ремонт кировских дорог подрядчики исправят за свой счет.

Сегодня, 14:28 | Просмотров: 63 | Версия для печати
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О состоянии дорог шла речь на прямой линии губернатора Кировской области Игоря Васильева, которая состоялась в эфире ГТРК Вятка на канале Россия-24 26 апреля 2018 года.
 
Игорь Васильев ответил на вопросы кировчан о ремонте дорог, тарифах и коммунальных услугах. Глава региона напомнил, что теперь некачественный ремонт дорожники будут исправлять за свой счет в соответствии с гарантийными обязательствами.

- В прошлом году мы в корне изменили подход, когда вместе с общественниками, с гражданами принимали дороги у подрядчиков. Теперь во главу угла у нас поставлены гарантийные обязательства.  Там, где подрядчик допустил некачественную работу, будет применяться исполнение гарантийных обязательств полном соответствии с подписанными контрактами. Погода внесла коррективы, и начало дорожных работ пока что отложено. Но я надеюсь, что мы проведем ремонт дорог в графике, - сказал Игорь Васильев.

Глава региона напомнил, что в этом году область получила от федерации значительные средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2018 году отремонтируют 137 км покрытия, в том числе две федеральных дороги, четыре региональных, а также 82 объекта в Кирове, 13 объектов в Слободском и 1 - в Кирово-Чепецке.
 
В прямой эфир дозвонился житель Кирова, с вопросом о тарификации коммунальных услуг: цифры в платежках бьют все рекорды, и это не единичный случай. Игорь Васильев напомнил, что в регионе произошло изменение оплаты тарифа за теплоэнергию:
 
- От выплат по 1/12-ой, когда каждый раз после окончания сезона приходилось перерасчитывать и доплачивать, переходим на оплату по фактическому потреблению. Это значит, что плата будет начисляться соразмерно потребленным ресурсам за 8 месяцев отопительного сезона. Жильцы домов, в которых установлены приборы учета,  теперь будут платить только за фактически потребленное тепло,  а там где их нет, система оплаты останется прежней.
 
Также губернатора  спросили о благоустройстве Кочуровского парке в Кирове, который в прошлом году попал в программу «Комфортная городская среда». Глава региона отметил, что проект был изначально недоработан подрядчиком - отсутствовала система водоотведения.
 
В этом году компания должна исправить все дефекты и продолжить запланированные работы.


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