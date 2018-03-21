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Новости / Экономика

Проблему обманутых дольщиков в Кировской области решат в ближайшее время.

Сегодня, 14:35 | Просмотров: 62 | Версия для печати
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26 апреля 2018 года губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы кировчан в ходе «прямой линии».
 
Два из 15 вопросов, на которые губернатор успел ответить за время эфира, касались вопросов получения жилья.
 
В телестудию дозвонилась жительница Мурашей, которая уже много лет стоит в очереди на расселение из аварийного жилья. Женщина спросила, правда ли, что программа завершена. Игорь Васильев ответил, что это не так: расселение оставшегося аварийного жилфонда продолжается. Кроме того, Мурашинский район в этом году получит на реализацию программы одну из самых больших сумм - более 290 млн рублей.
 
- У нас есть большое количество жилья, которое было признано аварийным, но по разным причинам не попало в предыдущую программу. На 2018 год мы получили более 800 млн рублей федеральных средств. Тысячи человек получат новое и качественное жилье. Будем заниматься этим вопросом дальше, - сказал глава региона.
 
Вопрос о завершении строительства домов по переулку Березниковскому, 38 и 40, в Кирове поступил по электронной почте.
 
- За этот год была проделана большая работа по изменению регионального законодательства, - ответил Игорь Васильев. - Принятые законы позволяют добросовестным застройщикам без аукциона получать участки для решения проблемы обманутых дольщиков. Я надеюсь, что в ближайшее время по всем проблемным объектам мы найдем решение и закроем этот вопрос в регионе полностью.
 
Не остался без внимания вопрос прошедшего аномального снегопада. Игорь Васильев отметил, что то, как коммунальные службы сработали в этот раз, заставляет всерьез задуматься о системе оплаты услуг подрядчиков.


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