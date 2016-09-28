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Новости / Экономика

В Кирове задержали "мастера-газовщика", подозреваемого в серии мошенничеств.

Сегодня, 13:39 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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В течение апреля текущего года в УМВД России по городу Кирову обратились несколько жителей, пострадавших от обмана некоего "мастера-газовщика".
 
Способ был схожим. Мужчина представлялся специалистом по установке специальных газоанализаторов и предлагал свои услуги. При этом "мастер" ссылался на несуществующий закон об обязательности установки данного оборудования.
 
При реальной стоимости прибора от 500 до 2 тысяч рублей услуги он оказывал по завышенной цене в 8-9 тысяч рублей. Таким образом, например, ему удалось получить от доверчивой пенсионерки, проживающей на улице Хлыновской, 9 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции вышли на след и задержали подозреваемого. "Мастером" оказался ранее судимый кировчанин, 1964 года рождения. В ходе обыска у него изъяли около 200 тысяч рублей, которые он, по его словам, «заработал» продажей и установкой газовых анализаторов.
 
По версии полицейских, подозреваемый причастен к семи подобным эпизодам.
 
Проверка его на причастность к иным преступлениям, совершенным на территории областного центра, продолжается. На период проведения следственных действий подозреваемый заключен под стражу.
 
по информации УМВД по Кировской области


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