61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

Поделиться новостью:

История мошенничества оказалась продолжительной.

В начале года пенсионерке позвонил незнакомец и представился менеджером брокерской компании. Его фирма якобы занималась торговлей ценными бумагами и драгметаллами.

Незнакомец предложил женщине поучаствовать в игре на бирже. Пенсионерке идея показалась заманчивой, и она перевела незнакомцу первый денежный транш. «Менеджер» заверил ее, что фирма возьмет на себя представительство ее интересов на торгах.

После этого доверчивая женщина еще несколько раз переводила своим "брокерам" деньги. А когда не хватало средств, занимала их у знакомых. Но улучшения благосостояния пенсионерки так и не случилось.

Через некоторое время она попросила вернуть ей деньги. С женщиной, начинавшей чувствовать подвох, связался «финансист» фирмы, пообещавший, что «скоро ее ждут большие выигрыши», и убедил продолжать «игры на бирже». В итоге ни огромных выигрышей, ни возвращения своих 322 тысяч рублей она так и не дождалась.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

по информации УМВД по Кировской области