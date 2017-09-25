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Новости / Экономика

61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

Сегодня, 13:57 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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История мошенничества оказалась продолжительной.
 
В начале года пенсионерке позвонил незнакомец и представился менеджером брокерской компании. Его фирма якобы занималась торговлей ценными бумагами и драгметаллами.
 
Незнакомец предложил женщине поучаствовать в игре на бирже. Пенсионерке идея показалась заманчивой, и она перевела незнакомцу первый денежный транш. «Менеджер» заверил ее, что фирма возьмет на себя представительство ее интересов на торгах.
 
После этого доверчивая женщина еще несколько раз переводила своим "брокерам" деньги. А когда не хватало средств, занимала их у знакомых. Но улучшения благосостояния пенсионерки так и не случилось.
 
Через некоторое время она попросила вернуть ей деньги. С женщиной, начинавшей чувствовать подвох, связался «финансист» фирмы, пообещавший, что «скоро ее ждут большие выигрыши», и убедил продолжать «игры на бирже». В итоге ни огромных выигрышей, ни возвращения своих 322 тысяч рублей она так и не дождалась.
 
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
 
по информации УМВД по Кировской области


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