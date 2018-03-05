В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

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Напомним, решение о продолжении проекта «Карта милосердия» было принято в феврале 2018 года.

В центрах «Мои Документы» оказание такой услуги возобновили с 1 марта. На сегодняшний день в региональной сети МФЦ выдали 4158 карт.

По «карте милосердия» предоставляется скидка на продукты питания, хозтовары, стройматериалы, одежду, лекарственные препараты и другие товары и услуги. Карта предназначена для трех категорий граждан: инвалиды всех групп, семьи с детьми инвалидами и многодетные семьи.

Обратиться за выдачей карты можно в любой центр «Мои Документы» Кировской области, при этом предварительная запись не требуется.

Если инвалид не может лично прийти на прием в центр «Мои Документы», «карта милосердия» может быть выдана его представителю по нотариально заверенной доверенности.

Получить подробную информацию можно по телефону 8-800-707-43-43 или в любом центре «Мои Документы» города Кирова и области.