В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

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Претендента на должность регионального министра промышленной политики главе Минпромторга РФ Денису Мантурову представил заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков.

Согласование проводилось на основании подписанного между Минпромторгом РФ и Правительством Кировской области Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности.

В рамках встречи Максим Кочетков также доложил главе Минпромторга РФ о сформированной в Кировской области единой промышленной политике и рассказал о ходе выполнения приоритетных задач, поставленных перед руководством региона Правительством РФ. В частности, речь шла о выполнении стратегической задачи по диверсификации производства. К 2030 году доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объёме производства предприятий должна составить 50 процентов. В Кировской области этот показатель сейчас находится на общероссийском уровне и составляет 17%.

Максим Кочетков рассказал, что в Кировской области принят закон, направленный на поддержку участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Кировские инвесторы смогут получать налоговые преференции от федерального центра.

Также в области создан региональный Фонд развития промышленности, учреждение которого позволит промышленным предприятиям получать финансовую поддержку от государства.

По итогам проведенной встречи Денис Мантуров одобрил кандидатуру Андрея Перескокова.

Для справки:



Андрей Перескоков родился в 1979 году в г. Нововятске Кировской области.

В 1997 году окончил Кировский механико-технологический техникум по специальности «Механик-техник», в 2006 году – Вятский государственный университет, факультет автоматизации и машиностроения.

После окончания механико-технологического техникума и службы в армии в 1999 году начал трудовую деятельность мастером отдела технического контроля на АО «Ново-Вятка».

В 2006 году назначен начальником производства. С 2014 по 2017 гг. – генеральный директор АО «Ново-Вятка».

25 декабря 2017 года глава региона Игорь Васильев подписал Распоряжение о назначении Андрея Перескокова и. о. министра промышленной политики Кировской области.