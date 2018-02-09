В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.
Претендента на должность регионального министра промышленной политики главе Минпромторга РФ Денису Мантурову представил заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков.
Согласование проводилось на основании подписанного между Минпромторгом РФ и Правительством Кировской области Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности.
В рамках встречи Максим Кочетков также доложил главе Минпромторга РФ о сформированной в Кировской области единой промышленной политике и рассказал о ходе выполнения приоритетных задач, поставленных перед руководством региона Правительством РФ. В частности, речь шла о выполнении стратегической задачи по диверсификации производства. К 2030 году доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объёме производства предприятий должна составить 50 процентов. В Кировской области этот показатель сейчас находится на общероссийском уровне и составляет 17%.
Максим Кочетков рассказал, что в Кировской области принят закон, направленный на поддержку участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Кировские инвесторы смогут получать налоговые преференции от федерального центра.
Также в области создан региональный Фонд развития промышленности, учреждение которого позволит промышленным предприятиям получать финансовую поддержку от государства.
По итогам проведенной встречи Денис Мантуров одобрил кандидатуру Андрея Перескокова.
Для справки:
Андрей Перескоков родился в 1979 году в г. Нововятске Кировской области.
В 1997 году окончил Кировский механико-технологический техникум по специальности «Механик-техник», в 2006 году – Вятский государственный университет, факультет автоматизации и машиностроения.
После окончания механико-технологического техникума и службы в армии в 1999 году начал трудовую деятельность мастером отдела технического контроля на АО «Ново-Вятка».
В 2006 году назначен начальником производства. С 2014 по 2017 гг. – генеральный директор АО «Ново-Вятка».
25 декабря 2017 года глава региона Игорь Васильев подписал Распоряжение о назначении Андрея Перескокова и. о. министра промышленной политики Кировской области.
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