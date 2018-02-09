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Новости / Экономика

В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 145 | Версия для печати
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Претендента на должность регионального министра промышленной политики главе Минпромторга РФ Денису Мантурову представил заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков.
 
Согласование проводилось на основании подписанного между Минпромторгом РФ и Правительством Кировской области Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности.
 
В рамках встречи Максим Кочетков также доложил главе Минпромторга РФ о сформированной в Кировской области единой промышленной политике и рассказал о ходе выполнения приоритетных задач, поставленных перед руководством региона Правительством РФ. В частности, речь шла о выполнении стратегической задачи по диверсификации производства. К 2030 году доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объёме производства предприятий должна составить 50 процентов. В Кировской области этот показатель сейчас находится на общероссийском уровне и составляет 17%.
 
Максим Кочетков рассказал, что в Кировской области принят закон, направленный на поддержку участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Кировские инвесторы смогут получать налоговые преференции от федерального центра.
 
Также в области создан региональный Фонд развития промышленности, учреждение которого позволит промышленным предприятиям получать финансовую поддержку от государства.
 
По итогам проведенной встречи Денис Мантуров одобрил кандидатуру Андрея Перескокова.
 
Для справки:

Андрей Перескоков родился в 1979 году в г. Нововятске Кировской области.
В 1997 году окончил Кировский механико-технологический техникум по специальности «Механик-техник», в 2006 году – Вятский государственный университет, факультет автоматизации и машиностроения.
После окончания механико-технологического техникума и службы в армии в 1999 году начал трудовую деятельность мастером отдела технического контроля на АО «Ново-Вятка».
В 2006 году назначен начальником производства. С 2014 по 2017 гг. – генеральный директор АО «Ново-Вятка».
25 декабря 2017 года глава региона Игорь Васильев подписал Распоряжение о назначении Андрея Перескокова и. о. министра промышленной политики Кировской области.


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