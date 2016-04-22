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Новости / Экономика

В кировских лесничествах началась подготовка к весенним работам по воспроизводству лесов.

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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В 2018 году в Кировской области восстановят почти 35 тысяч гектаров леса.
 
Специалисты в течение посадочного сезона проведут искусственное, естественное и комбинированное лесовосстановление. Наибольший объем работ будет выполнен путем естественного лесовосстановления - 28,2 тыс. га.
 
На лесных участках, предоставленных в пользование, лесовосстановительные мероприятия будут проводить арендаторы лесных участков.
 
На территории лесного фонда, не переданного в аренду, воспроизводством лесов областное государственное специализированное учреждение «Лесоохрана».
 
Областное министерство лесного хозяйства приглашает предприятия, общественные объединения и волонтёров принять участие во Всероссийском дне посадки леса, который в этом году отмечается 12 мая.
 
По вопросам участия можно обращаться в управление организации использования и воспроизводства лесов и управление организационной и кадровой работы регионального минлесхоза по телефонам (8332) 64-00-53 и (8332) 35-88-89.


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