В кировских лесничествах началась подготовка к весенним работам по воспроизводству лесов.

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В 2018 году в Кировской области восстановят почти 35 тысяч гектаров леса.

Специалисты в течение посадочного сезона проведут искусственное, естественное и комбинированное лесовосстановление. Наибольший объем работ будет выполнен путем естественного лесовосстановления - 28,2 тыс. га.

На лесных участках, предоставленных в пользование, лесовосстановительные мероприятия будут проводить арендаторы лесных участков.

На территории лесного фонда, не переданного в аренду, воспроизводством лесов областное государственное специализированное учреждение «Лесоохрана».

Областное министерство лесного хозяйства приглашает предприятия, общественные объединения и волонтёров принять участие во Всероссийском дне посадки леса, который в этом году отмечается 12 мая.

По вопросам участия можно обращаться в управление организации использования и воспроизводства лесов и управление организационной и кадровой работы регионального минлесхоза по телефонам (8332) 64-00-53 и (8332) 35-88-89.