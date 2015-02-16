54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

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Взятку житель г. Кирова пытался передать сотруднику СУ СКР по Кировской области.

В производстве старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР по Кировской области находилось уголовное дело, фигурант которого обвинялся в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

В ходе расследования к сотруднику СК обратился знакомый обвиняемого. Мужчина предложил офицеру 2 млн рублей. Взамен он должен был изменить меру пресечения для обвиняемого и освободить из-под стражи.

Далее друзья насильника планировали устроить ему побег за пределы России.

Несмотря на категоричный отказ следователя от взятки, кировчанин продолжал настаивать на передаче денежных средств. В итоге старший следователь Следственного комитета сообщил о происходящем своему руководству.

7 мая 2018 года настойчивый взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области при передаче 2 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий по уголовному делу в виде отмены меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому.

Возбуждено уголовное дело. Следователь Следственного комитета намерен ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области