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Новости / Экономика

К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние.

Сегодня, 19:30 | Просмотров: 52 | Версия для печати
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Президент РФ Владимир Путин подписал новые «майские указы». В их новую редакцию вошли 17 ключевых направлений.
 
Они касаются развития сфер экономики, образования, здравоохранения, культуры, науки, экологии, строительства дорог, жилья, предпринимательства, производительности труда и поддержки занятости.
 
В числе стратегических направлений правительства РФ – дорожное строительство. Через 6 лет не менее 50% автомобильных дорог регионального значения должны быть приведены в соответствии с нормативами.
 
Крупнейшим городским агломерациям нужно привести в нормативное состояние до 85% дорог. При этом должны применяться новые механизмы развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла и современных материалов. Кроме того в регионах повысят налоговые отчисления от акцизов на ГСМ до 100%.
 
Напомним, с 2017 году Кировская область участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги».  В число 36 субъектов, где реализуется приоритетная госпрограмма, регион вошел по инициативе губернатора Игоря Васильева. За прошедший год в регионе отремонтировали почти 126 километров автодорог, из них более 90 километров – в Кирове. При этом доля автодорог, соответствующих нормативам, в кировской городской агломерации по итогам реализации проекта увеличилась почти вдвое.
 
В 2018 году по БКД должны обновить 137 километров дорожного полотна в кировской агломерации, в том числе три объекта федерального значения, четыре объекта регионального значения, 82 объекта в Кирове, 13 объектов в Слободском и один в Кирово-Чепецке.
 
На эти цели направят 730 млн рублей из федерального бюджета, 653 млн рублей составит региональное софинансирование, 100 млн рублей – из бюджетов муниципальных образований.
 
фото kvobzor.ru


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