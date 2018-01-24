Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

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Руководитель управления градостроительства и архитектуры администрации г. Кирова Ирина Рубцова прокомментировала сообщения в ряде СМИ о якобы планируемой застройке Коневского рынка.

Известно, что территория рынка включает в себя три земельных участка. Два из них были проданы в 2005 году, еще один - в 2010-м.

Сейчас данная земельная площадка находится в частной собственности. Собственник участков, на которых расположен рынок, обращался в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой рассмотреть возможность изменения зоны, в которой расположен рынок, с Ц-2П на Ц-2.

- И зона Ц-2П и зона Ц-2 содержат широкий спектр основных видов разрешённого использования, включая объекты общественного назначения, в том числе торговые центры и жилые дома этажностью до 17, - пояснила Ирина Рубцова. - Но в отличие от зоны Ц-2, в зоне Ц-2П требуется разработка документации по планировке территории, что предполагает соответствующие обоснования планируемой застройки и, безусловно, проведение публичных слушаний.

3 мая 2018 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке данное предложение было отклонено. Таким образом, никаких решений об изменении территориальной зоны, в которой расположен Коневский рынок, и о строительстве торгового центра не принималось.

Но собственник земельных участков имеет право вновь обратиться в комиссию по землепользованию и застройке - уже с другим предложением об изменении территориальной зоны.

Если комиссия примет положительное решение, то до вынесения вопроса на рассмотрение городской Думы, будут проведены публичные слушания.