В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.
Участок дороги на улице Дерендяева будет отремонтирован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
По графику подрядная организация (АО «Гордормостстрой») к июню должна выполнить замену дорожного полотна на всем протяжении улицы.
За 12 часов до начала ремонтных работ на данном участке для водителей были выставлены предупреждающие знаки, а для тех, кто уже припарковал свой автомобиль на проезжей части, - на лобовом стекле автомобиля оставили информационные письма. Но несмотря на все предупреждения на дороге остались 7 автомобилей.
Владельцев 4 из них сотрудникам ГИБДД удалось найти. Три автомобиля пришлось с помощью автоэвакуатора переместить на соседнюю улицу.
- Как правило, мы стараемся переместить автомобиль в пределах того же участка, на котором он и стоял (просто отодвинуть его), чтобы он оставался в зоне видимости для владельца. Но если такой возможности нет, то приходится переставлять машину, например, на соседнюю улицу либо на придомовую территорию, - сообщил заместитель руководителя ДДХ Андрей Бессолицын. - На «перемещение» одного автомобиля городской бюджет тратит порядка 800 рублей.
В текущем году при выполнении ремонтных работ на улично-дорожной сети процедуру перемещения автомобилей пришлось применять также на улицах Московской и Герцена.
Дирекция дорожного хозяйства обращается к водителям с просьбой не игнорировать временные знаки, которые выставляются заблаговременно по обе стороны ремонтируемого участка.
С планом ремонта и реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги - 2018» можно ознакомиться на сайте администрации Кирова.
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