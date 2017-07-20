В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

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Участок дороги на улице Дерендяева будет отремонтирован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По графику подрядная организация (АО «Гордормостстрой») к июню должна выполнить замену дорожного полотна на всем протяжении улицы.

За 12 часов до начала ремонтных работ на данном участке для водителей были выставлены предупреждающие знаки, а для тех, кто уже припарковал свой автомобиль на проезжей части, - на лобовом стекле автомобиля оставили информационные письма. Но несмотря на все предупреждения на дороге остались 7 автомобилей.

Владельцев 4 из них сотрудникам ГИБДД удалось найти. Три автомобиля пришлось с помощью автоэвакуатора переместить на соседнюю улицу.

- Как правило, мы стараемся переместить автомобиль в пределах того же участка, на котором он и стоял (просто отодвинуть его), чтобы он оставался в зоне видимости для владельца. Но если такой возможности нет, то приходится переставлять машину, например, на соседнюю улицу либо на придомовую территорию, - сообщил заместитель руководителя ДДХ Андрей Бессолицын. - На «перемещение» одного автомобиля городской бюджет тратит порядка 800 рублей.

В текущем году при выполнении ремонтных работ на улично-дорожной сети процедуру перемещения автомобилей пришлось применять также на улицах Московской и Герцена.

Дирекция дорожного хозяйства обращается к водителям с просьбой не игнорировать временные знаки, которые выставляются заблаговременно по обе стороны ремонтируемого участка.

С планом ремонта и реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги - 2018» можно ознакомиться на сайте администрации Кирова.