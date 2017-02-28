В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

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Молодые люди были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 (пособничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

24-летний житель Слободсокого имел в собственности мотоцикл «Kawasaki Ninjа», его 20-летний приятель - автомобилем "ВАЗ-21099". Друзья придумали план, как быстро заработать "легкие деньги".

Они имитировали наезд автомобиля на мотоцикл, в результате которого мотоцикл получил механические повреждения. Сумма материального ущерба составила более 260 тысяч рублей.

Прибывшие на место автоинспекторы зафиксировали факт аварии и выдали владельцу мотоцикла документы, которые он направил в страховую компанию. Но работники страховой компании выявили факт обмана и отказали в выплате страхового возмещения.

Суд согласился с мнением государственных обвинителей о доказанности вины осуждённых признал их виновным. Каждому из осуждённых судом назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Приговоры суда вступили в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области