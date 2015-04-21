В Кировской области выросли цены на новое жилье.

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По данным Кировстата, в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года цены на первичном рынке жилья региона выросли на 2,4 процента.

На конец квартала средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 40271 рубль.

На вторичном рынке жилья отмечено снижение цен на 0,02 процента. Стоимость одного квадратного метра жилья составила 38178 рублей.

В большинстве регионов ПФО в I квартале т. г., как на первичном, так и на вторичном рынке жилья отмечался рост цен.

Больше всех подорожало новое жилье в Чувашской Республике (на 3,2%). На квартиры вторичного рынка – в Республике Башкортостан и Оренбургской области (на 1,2%).

Удешевление стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Саратовской области (на 1,9%), на вторичном рынке – в Чувашской Республике (на 3,9%).