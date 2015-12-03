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Новости / Экономика

В Кирове закрыли фирму, незаконно выдававшую займы.

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 174 | Версия для печати
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После вмешательства прокуратуры Ленинского района города Кирова прекращена незаконная деятельность финансовой организации ООО «Мастер Деньги».
 
Оказалось, что в офисах ООО «Мастер Деньги» выдавали потребительские кредиты (займы) в городе Кирове, не имея на то законных оснований. В государственном реестре микрофинансовых организаций данная ООО не значится.
 
Прокурором района в отношении указанного общества и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).
 
Суд постановил привлечь ООО «Мастер Деньги» и его руководителя привлечены к административной ответственности. Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, юридическому лицу объявлено предупреждение.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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