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Новости / Экономика

В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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Отремонтированный участок на улице Московской стал первым объектом, работы на котором проходили в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги-2018".
 
Подрядчик «Гордормостстрой» провел фрезерование проезжей части, было уложено два слоя асфальтобетона с поднятием горловин колодцев.
 
Общая протяжённость отремонтированного участка от Набережной Грина до ул. К. Маркса составила 1,1 км, площадь проезжей части вместе со съездами и парковками 12300 кв. метров.
 
Сумма средств на проведение ремонтных работ составила около 12 млн рублей.
 
15 мая специалисты Дирекции дорожного хозяйства провели контрольные вырубки-пробы верхнего слоя асфальта. В течение трёх дней пройдут независимые лабораторные исследования на водонасыщение, плотность и сопряжение между слоями. Визуально вырубка соответствует всем требованиям ГОСТ, но окончательный ответ дадут лабораторные испытания.
 
Если замечаний не последует, 21 мая пройдёт приёмка улицы Московской.
 
Также специалисты ДДХ возьмут контрольные образцы нижних слоёв на улицах К. Либкнехта и Герцена.
 
Добавим, что эксперты провели осмотр 90 участков дорожного полотна, отремонтированного в 2015-2017 годах. Все дефекты будут устранять подрядные организации в рамках гарантийных обязательств.
 
Работы должны завершиться до 30 июня.
 


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