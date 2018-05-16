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Новости / Экономика

В мкр. Каринторф у арендатора газовой котельной не оказалось лицензии на эксплуатацию объекта.

Сегодня, 09:39 | Просмотров: 77 | Версия для печати
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Нарушения были выявлены Кирово-Чепецкой городской прокуратурой при  проверке соблюдения законодательства о лицензировании в сфере экономики, а также законодательства в сфере ЖКХ.
 
Было установлено, что руководство МУП «Коммунальное хозяйство» г. Кирово-Чепецка Кировской области в сентябре 2017 года передало в аренду ООО «Рубеж» газовую котельную, расположенную в мкр. Каринторф города Кирово-Чепецк.
 
Но в ходе проверки выяснилось, что арендатор в нарушение требований ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» осуществляет свою деятельность и эксплуатирует арендованный производственный объект в отсутствие специального разрешения (лицензии).
 
Киров-Чепецкая городская прокуратура направила в суд исковое заявления с требованием к ООО «Рубеж» получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта. Результаты рассмотрения судом искового заявления и устранения нарушений закона находятся на контроле Кирово-Чепецкой городской прокуратуры.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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