Кировский кластер биотехнологий включили в реестр Минпромторга РФ.

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Это позволит предприятиям Кировской области получать финансовую поддержку от государства.

В состав кировского кластера вошли 17 организаций, которые планируют реализовать несколько совместных проектов с общим объемом инвестиций более 700 млн руб.

Подготовка к созданию в регионе кластера биотехнологий началась по распоряжению Губернатора Кировской области Игоря Васильева. Под руководством заместителя председателя правительства области Максима Кочеткова был разработан и согласован план мероприятий по созданию промышленного кластера. Организационный процесс завершился в конце 2017 года.

Промышленный кластер стал первым в регионе, вошедшим в перечень промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Минпромторга России.

Кластер объединил ведущие биотехнологические и фармацевтические предприятия области для разработки лекарственных препаратов.

В его состав вошли 11 участников-производителей продукции: ООО «Нанолек», АО «АВВА РУС», ООО «Агровет», АО «Кировская фармацевтическая фабрика», ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», ООО «СКБ МТ» и другие.

Также в составе кластера - два образовательных учреждения (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) и четыре предприятия по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарств.

В 2018 году планируется подача заявки в Минпромторг России на софинансирование совместного проекта ООО «Нанолек» и других участников кластера. Данный проект направлен на организацию промышленного производства рекомбинантной гриппозной вакцины. На его реализацию планируется привлечь около 100 млн рублей федеральных средств.

"Создание промышленного кластера - это реальный шаг к импортозамещению. В регионе появилась возможность производить отечественные лекарства, которые будут существенно дешевле, доступнее и надежнее импортных, создавать высокотехнологичные рабочие места, готовить высококвалифицированных специалистов", - подчеркнул Максим Кочетков. - "В Кировской области для этого есть все условия".