Кировчанка перечислила "ясновидящим" 150 тысяч рублей, чтобы избавиться от "порчи".

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Жительница Нововятска, 1960 г. р., увидела в бесплатной газете, которые распространяют по почтовым ящикам, возмутившее ее объявление.

На некоем интернет-сайте проводился «розыгрыш миллиона рублей». Женщина зашла на указанный сайт и написала «организаторам» о том, что они таким образом обманывают граждан.

Спустя некоторое время пенсионерке позвонила незнакомка, которая представилась «ясновидящей Вероникой». Девушка сообщила, что на кировчанке - висит «паутина, имеются присоски», ее сглазили и «нужно чиститься». Но за сеансы очищения нужно было заплатить.

Пенсионерка согласилась и перевела аферистам сначала 18 тысяч рублей. После ей снова позвонили, сказали зажечь свечу и лечь, положив сотовый телефон на грудь. Но одного сеанса для снятия "порчи" оказалось недостаточно. Мошенники убедили женщину провести еще несколько.

В итоге кировчанка перевела аферистам 150 тысяч рублей.

В середине мая «ясновидящие из Института парапсихологии» предложили кировчанке приобрести лотерейные билеты, «заряженные на выигрыш», за 126 тысяч рублей. Пенсионерка наконец поняла, что ее обманывают.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности мошенников.

по информации УМВД по Кировской области