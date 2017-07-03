В Кирове на главного бухгалтера спортшколы завели уголовное дело.

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Уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера КОГАУ "СШ Юность" по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

По версии следствия, главбух спортшколы, будучи уже привлеченной к дисциплинарной ответственности в виде выговора и лишенной стимулирующих выплат, в период с марта 2017 по декабрь 2017 начисляла себе и получала денежные средства.

Таким образом, женщина незаконно присвоила деньги в сумме более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено следователем СО по Октябрьскому району СУ СКР по Кировской области по материалам проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области