В Кирове бывшего работника ДДХ оштрафовали на 1 млн рублей за взятки.

Поделиться новостью:

41-летний бывший смотритель отдела выдачи разрешений на захоронения МКУ "Дирекция дорожного хозяйства города Кирова" был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде было установлено, что с марта 2016 по ноябрь 2017 года мужчина получил от представителя фирмы, работающей на рынке ритуальных услуг, взятку в размере 15 тыс. рублей за выдачу пяти разрешений на захоронение умерших граждан на территории закрытого для свободного захоронения Ново-Макарьевского кладбища.

Кроме того с августа 2014 года по декабрь 2017 года осуждённый был трудоустроен в качестве землекопа в ООО «Ритуал», но фактически служебные обязанности не выполнял. Под видом получения заработной платы бывший чиновник также получил взятку в размере более 109 тыс. рублей.

Преступные действия осуждённого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

Суд назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу. Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СКР под надзором прокуратуры Кировской области.

по информации прокуратуры Кировской области