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Новости / Экономика

В Кирове бывшего работника ДДХ оштрафовали на 1 млн рублей за взятки.

Сегодня, 09:37 | Просмотров: 155 | Версия для печати
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41-летний бывший смотритель отдела выдачи разрешений на захоронения МКУ "Дирекция дорожного хозяйства города Кирова" был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
 
В суде было установлено, что с марта 2016 по ноябрь 2017 года мужчина получил от представителя фирмы, работающей на рынке ритуальных услуг, взятку в размере 15 тыс. рублей за выдачу пяти разрешений на захоронение умерших граждан на территории закрытого для свободного захоронения Ново-Макарьевского кладбища.
 
Кроме того с августа 2014 года по декабрь 2017 года осуждённый был трудоустроен в качестве землекопа в ООО «Ритуал», но фактически служебные обязанности не выполнял. Под видом получения заработной платы бывший чиновник также получил взятку в размере более 109 тыс. рублей.
 
Преступные действия осуждённого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Кировской области.
 
Суд назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 3 года.
 
Приговор суда вступил в законную силу. Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями  СКР под надзором прокуратуры Кировской области.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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