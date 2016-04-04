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Новости / Экономика

Кировская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 14:58 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Регионы планируют сотрудничать в сфере биотехнологий, фармацевтики и туризма.
 
Губернатор Игорь Васильев принимает участие в работе ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге. В первый день были подписаны несколько важных документов.
 
Игорь Васильев и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко договорились о реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, биотехнологий, фармацевтики и туризма.
 
Один из проектов подразумевает развитие детского и молодежного туризма, другой направлен на апробацию медицинского оборудования петербургских производителей в учреждениях здравоохранения Кировской области.
 
Кировская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве.Кроме того стороны планируют совместно подготавливать кадры для фармацевтической и биотехнологической отраслей. Квалифицированные специалисты из числа талантливых учащихся, студентов и молодых ученых получат возможность трудоустроиться в ведущие фармацевтические и биотехнологические компании Петербурга.
 
Также на площадке ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области, Фондом «Росконгресс» и Ассоциацией юристов России.
 
Стороны обязались вместе работать над повышением инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала региона и продвигать перспективные кировские проекты на внутреннем и внешнем рынках. 
 
«Росконгресс» намерен продвигать кировские инвестиционные проекты через свои международные и региональные сети, которые включают инвестфонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, зарубежные правительственные комиссии и деловые советы, торговые представительства и экономические блоки посольства РФ за рубежом, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории России, юридические сообщества за рубежом.
 
Кроме того стороны намерены участвовать в развитии национального бренда «Сделано в России». Проект позволяет повысить узнаваемость продукции, бизнеса и культуры страны на внутреннем и внешнем рынках.
 
Главная тема ПМЭФ в этом году - экономика доверия.


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