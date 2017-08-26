В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

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В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчики продолжают работы на 7 улицах Кирова.

«Вятавтодор» ведет укрепление обочин по улице Производственной в Радужном, укладку выравнивающего слоя из Б-II по улице Мира (от ул. Октябрьской до дома № 15 по ул. Мира) в п. Дороничи (выполнение – 50%).

23 мая было завершил устройство выравнивающего слоя по улице Октябрьской (от Победиловского тракта до дома № 3 по ул. Октябрьская) в Дороничах.

«Гордормостстрой» продолжает работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, съездов и парковок по улице Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзная до ул. Азина), установку колодцев по улице Карла Маркса (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенской), фрезерование полотна на улице Преображенской (от ул. Казанской до пл. Киров-Котласский) и в переулке Энгельса (от ул. Преображенской до ул. Московской).

На улице Дерендяева (от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодой Гвардии до ул. Воровского, от ул. Красноармейской до ул. Азина) завершено устройство выравнивающего слоя из Б-II. Продолжается укладка верхнего слоя из ЩМА: (выполнение 70%).

На 25 мая запланирована сдача улицы Московской.

Тем временем в сквере 60-летия СССР заработал фонтан. Если в тестовом режиме не будет выявлено дефектов оборудования, работа фонтана продолжится на постоянной основе.

Ремонт двигателя и замену оборудования подрядчик произвел в течение двух недель.