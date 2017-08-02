Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

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По закону профессиональную деятельность по предоставлению физическим лицам потребительских кредитов и займов вправе осуществлять только юридические лица, имеющие статус микрофинансовой организации и состоящие в государственном реестре МФО, либо организации, имеющие лицензию на право осуществления банковской деятельности.

В ходе мониторинга было установлено, что на страницах 87 Интернет-сайтов содержатся многочисленные предложения (оферты) о заключении договоров займа. При этом информация о статусе кредиторов на страницах сайтов отсутствовала.

Прокурор города Кирова направил в суд исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.

Ленинский районный суд города Кирова признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Вступившее в законную силу решение суда направлено в Роскомнадзор для включения информации 87 Интернет-сайтов в Единый реестр запрещенной информации.

по информации прокуратуры Кировской области