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Новости / Экономика

Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

Сегодня, 14:49 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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По закону профессиональную деятельность по предоставлению физическим лицам потребительских кредитов и займов вправе осуществлять только юридические лица, имеющие статус микрофинансовой организации и состоящие в государственном реестре МФО, либо организации, имеющие лицензию на право осуществления банковской деятельности.
 
В ходе мониторинга было установлено, что на страницах 87 Интернет-сайтов содержатся многочисленные предложения (оферты) о заключении договоров займа. При этом информация о статусе кредиторов на страницах сайтов отсутствовала.
 
Прокурор города Кирова направил в суд исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.
 
Ленинский районный суд города Кирова признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Вступившее в законную силу решение суда направлено в Роскомнадзор для включения информации 87 Интернет-сайтов в Единый реестр запрещенной информации.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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