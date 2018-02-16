ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

25 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.6659
EURO: 72.1183
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

Сегодня, 15:22 | Просмотров: 119 | Версия для печати
Поделиться новостью:
66-летний пенсионер, проживающий в одной из деревень Котельничского района, дал в местную газету объявление о продаже поросят.
 
Через некоторое время ему позвонил "покупатель".
 
Незнакомец сообщил, что готов приобрести трех поросят. И хотел бы сразу перевести все деньги на карту продавца.
 
Доверчивый котельничанин не почувствовал подвоха и продиктовал незнакомцу все данные и пароли своей карты.
 
Мошенник подключил к карте фермера услугу «Мобильный банк» и списал с нее 15 тысяч рублей.
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество». Полицейские установили, что номер «покупателя» зарегистрирован в Башкортостане.
 
Мошенника ищут.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Губернатор Игорь Васильев заключил соглашение с главой Севастополя.

18:23 25.05.2018


Губернатор Игорь Васильев заключил соглашение с главой Севастополя.

«Муниципальный контроль» принял после ремонта улицу Московскую.

18:06 25.05.2018


«Муниципальный контроль» принял после ремонта улицу Московскую.

В Кировской области прошли антитеррористические учения.

18:00 25.05.2018


В Кировской области прошли антитеррористические учения.

В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.

17:29 25.05.2018


В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.

Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

15:22 25.05.2018


Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

14:49 25.05.2018


Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

14:33 25.05.2018


В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

Все новости

Вести. Кировская область

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

20:49 24.05.2018


День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

20:47 24.05.2018


«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина

20:45 24.05.2018


«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина

В спортшколе олимпийского резерва наградили лучших кировских спортсменов

17:52 24.05.2018


В спортшколе олимпийского резерва наградили лучших кировских спортсменов

С приходом тепла возросла активность клещей

17:51 24.05.2018


С приходом тепла возросла активность клещей

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Кирово-Чепецка продавал петуха и стал жертвой мошенников.

16.02.2018


Житель Кирово-Чепецка продавал петуха и стал жертвой мошенников.

Кировчанин продавал сервировочный столик и потерял 72 тысячи рублей.

21.05.2018


Кировчанин продавал сервировочный столик и потерял 72 тысячи рублей.

Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

30.01.2017


Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

Житель Куменского района продавал квартиру и "подарил" мошенникам 150 тысяч рублей.

08.11.2017


Житель Куменского района продавал квартиру и "подарил" мошенникам 150 тысяч рублей.

Житель Вятских Полянах продавал земельный участок и отдал мошенникам 100 тысяч рублей.

02.08.2017


Житель Вятских Полянах продавал земельный участок и отдал мошенникам 100 тысяч рублей.

Кировчанин "подарил" интернет-мошеннику 5 тысяч рублей.

11.12.2017


Кировчанин "подарил" интернет-мошеннику 5 тысяч рублей.

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются грозы и град.

18.05.2018


В Кировской области ожидаются грозы и град.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх