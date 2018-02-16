Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.
66-летний пенсионер, проживающий в одной из деревень Котельничского района, дал в местную газету объявление о продаже поросят.
Через некоторое время ему позвонил "покупатель".
Незнакомец сообщил, что готов приобрести трех поросят. И хотел бы сразу перевести все деньги на карту продавца.
Доверчивый котельничанин не почувствовал подвоха и продиктовал незнакомцу все данные и пароли своей карты.
Мошенник подключил к карте фермера услугу «Мобильный банк» и списал с нее 15 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество». Полицейские установили, что номер «покупателя» зарегистрирован в Башкортостане.
Мошенника ищут.
по информации УМВД по Кировской области
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