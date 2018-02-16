Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

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66-летний пенсионер, проживающий в одной из деревень Котельничского района, дал в местную газету объявление о продаже поросят.

Через некоторое время ему позвонил "покупатель".

Незнакомец сообщил, что готов приобрести трех поросят. И хотел бы сразу перевести все деньги на карту продавца.

Доверчивый котельничанин не почувствовал подвоха и продиктовал незнакомцу все данные и пароли своей карты.

Мошенник подключил к карте фермера услугу «Мобильный банк» и списал с нее 15 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество». Полицейские установили, что номер «покупателя» зарегистрирован в Башкортостане.

Мошенника ищут.

по информации УМВД по Кировской области