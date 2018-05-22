«Муниципальный контроль» принял после ремонта улицу Московскую.

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Работы проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и были выполнены досрочно.

Дорожный объект был отремонтирован на участке от набережной Грина до улицы Карла Маркса г. Кирова за 11 млн рублей. Согласно техзаданию на Московской провели фрезерование, поднятие горловин колодцев и укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия - Б-2.

Руководитель Дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов отметил, что по технологии проведения работ у заказчика претензий нет. Есть небольшие замечания по культуре производства.

В частности, есть недочеты по проведению вырубок асфальта для лабораторных исследований. Качество работ не вызывает сомнений, а вот по аккуратности и эстетике их проведения к дорожникам есть вопросы.

Эти моменты будут донесены до подрядных организаций и взяты под строгий контроль.

Добавим, что к сдаче в эксплуатацию в Кирове готовятся еще 6 улиц. Проводятся лабораторные исследования проб дорожного полотна с улиц Герцена, Карла Либкнехта, Дерендяева, Карла Маркса, Производственной (п. Радужный) и Школьного переулка.