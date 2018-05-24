В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

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Накануне подрядчики, выполняющие ремонт городских трасс по проекту «Безопасные и качественные дороги», вели работы на улице Мира (от ул. Октябрьской до дома № 15 по ул. Мира) в п. Дороничи.

«Вятавтодор» укладывал верхний слой асфальта из ЩМА-15 (выполнение 60%). На улице Павла Корчагина (от ул. Колхозной до транспортной развязки) шло фрезерование асфальтобетонных покрытий.

«Гордормостстрой» в выходные вел устройство выравнивающего слоя по улице Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзной до ул. Азина), выравнивающего и верхнего слоев, съездов и парковок по улице Дерендяева (от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодой Гвардии до ул. Воровского, от ул. Красноармейской до ул. Азина) - выполнение более 80%.

На улице Розы Люксембург (от набережной Грина до ул. Загородной) продолжается фрезерование асфальтобетонных покрытий. Сегодня дорожные бригады работают на улице Преображенской (асфальтирование нижнего и верхнего слоев), на участке улицы Розы Люксембург от Казанской до Загородной (фрезерование, укладка нижнего слоя), на улицах Профсоюзной и Рухлядьева в Нововятском районе (укладка нижнего и верхнего слоев, устройство обочин), Нагорной и Азина (фрезерование, укладка нижнего слоя).

При неблагоприятных условиях в соответствии с нормами технологии некоторые виды работ будут приостановлены.

Как пояснила заместитель руководителя ДДХ Марина Бармина, само по себе влажное основание – не препятствие для проведения асфальтоукладочных работ.



- Вчера, например, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на улице Центральной дорожники ведут ремонт сразу после ливня. Дело в том, что к этому моменту нижний слой полотна уже был уложен и прогрунтован, пролит битумной эмульсией. При таком условии можно укладывать верхний слой на влажную поверхность – вода не задерживается на прогрунтованном полотне, - рассказала Марина Бармина. – То есть технология в данном случае не нарушена. Главное, чтобы на поверхности дороги не было луж – а на участке, о котором идет речь, их не было.