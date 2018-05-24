ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

28 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2710
EURO: 72.8322
Погода в городе Кирове:
вечером:  +4...+6°C
ночью:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

Сегодня, 14:03 | Просмотров: 107 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне подрядчики, выполняющие ремонт городских трасс по проекту «Безопасные и качественные дороги», вели работы на улице Мира (от ул. Октябрьской до дома № 15 по ул. Мира) в п. Дороничи.
 
«Вятавтодор» укладывал верхний слой асфальта из ЩМА-15 (выполнение 60%). На улице Павла Корчагина (от ул. Колхозной до транспортной развязки) шло фрезерование асфальтобетонных покрытий.
 
«Гордормостстрой» в выходные вел устройство выравнивающего слоя по улице Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзной до ул. Азина), выравнивающего и верхнего слоев, съездов и парковок по улице Дерендяева (от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодой Гвардии до ул. Воровского, от ул. Красноармейской до ул. Азина) - выполнение более 80%.
 
На улице Розы Люксембург (от набережной Грина до ул. Загородной) продолжается фрезерование асфальтобетонных покрытий. Сегодня дорожные бригады работают на улице Преображенской (асфальтирование нижнего и верхнего слоев), на участке улицы Розы Люксембург от Казанской до Загородной (фрезерование, укладка нижнего слоя), на улицах Профсоюзной и Рухлядьева в Нововятском районе (укладка нижнего и верхнего слоев, устройство обочин), Нагорной и Азина (фрезерование, укладка нижнего слоя).
 
При неблагоприятных условиях в соответствии с нормами технологии некоторые виды работ будут приостановлены.
 
Как пояснила заместитель руководителя ДДХ Марина Бармина, само по себе влажное основание – не препятствие для проведения асфальтоукладочных работ.

- Вчера, например, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на улице Центральной дорожники ведут ремонт сразу после ливня. Дело в том, что к этому моменту нижний слой полотна уже был уложен и прогрунтован, пролит битумной эмульсией. При таком условии можно укладывать верхний слой на влажную поверхность – вода не задерживается на прогрунтованном полотне, - рассказала Марина Бармина. – То есть технология в данном случае не нарушена. Главное, чтобы на поверхности дороги не было луж – а на участке, о котором идет речь, их не было.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировским паломникам, участвующим в хадже, потребуется международный сертификат о вакцинации.

16:13 28.05.2018


Кировским паломникам, участвующим в хадже, потребуется международный сертификат о вакцинации.

В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

14:53 28.05.2018


В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

14:03 28.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

В Кирове водителя "Лексуса" приговорили к 1 году ограничения свободы.

13:56 28.05.2018


В Кирове водителя "Лексуса" приговорили к 1 году ограничения свободы.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

12:41 28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

12:31 28.05.2018


Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

12:07 28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

Все новости

Вести. Кировская область

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"

17:57 28.05.2018


Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"

Праздничные мероприятия в День пограничника в Кирове

17:54 28.05.2018


Праздничные мероприятия в День пограничника в Кирове

В областном краеведческом музее можно погрузиться в мир моды

11:48 28.05.2018


В областном краеведческом музее можно погрузиться в мир моды

В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт"

11:46 28.05.2018


В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт"

В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям"

10:27 28.05.2018


В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

24.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

26.08.2017


В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

01.08.2016


В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

В Кирове идёт ремонт девяти улиц

30.08.2017


В Кирове идёт ремонт девяти улиц

Дорожников призвали к работе в круглосуточном режиме

11.07.2017


Дорожников призвали к работе в круглосуточном режиме

В Кирове дорожники «ловят сухие часы»

05.07.2017


В Кирове дорожники «ловят сухие часы»

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх