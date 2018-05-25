В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

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В целом с начала сезона в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кирове принято уже 5 улиц.

29 мая экспертная группа Дирекции дорожного хозяйства при участии подрядчика - АО «Гордормостсрой» и управления автомобильных дорог «Прикамье» провела заключительный осмотр и замеры улиц Карла Маркса и Герцена.

Площадь отремонтированного участка улицы Карла Маркса от улицы Преображенской до улицы Розы Люксембург составила 10 800 квадратных метров. Стоимость работ - 13,8 миллиона рублей.

Перед инструментальным осмотром были проведены лабораторные исследования верхних и нижних слоев дорожного покрытия. Все они соответствуют ГОСТам.

С ремонтом данного участка улицы Карла Маркса подрядчики справились досрочно, несмотря на то, что движение транспорта здесь достаточно оживленное. Работали в основном в ночное время.

На улице Герцена был отремонтирован участок от улицы Ленина до Октябрьского проспекта. Его протяженность составила 1,6 километра, общая стоимость - 20 миллионов рублей.

У экспертов ДДХ при осмотре появились некоторые замечания по примыканию дорожного полотна к бордюрам. Недочеты зафиксированы в акте осмотра и будут направлены подрядчику для устранения.

В итоге с незначительными недочетами улица будет принята в эксплуатацию, но с обязательным условием, что подрядчик выполнит предписания в течение 10 дней.

Напомним, с начала сезона подрядчики отчитались о завершении ремонта улиц Московской, 60 лет Комсомола, переулка Школьный (п. Радужный).