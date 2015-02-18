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Новости / Экономика

В Кировской области на президента ООО «Движение-Нефтепродукт» завели уголовное дело.

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Уголовное дело в отношении президента ООО «Движение-Нефтепродукт» возбуждено Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
 
С 2002 по 2007 годы Общество являлось собственником автозаправочных станций и нефтебаз и сдавало их в аренду аффилированным предприятиям, входящим в состав холдинговой компании «Движение», торгующую топливом.
 
По версии следствия, в 2007 году президент Общества решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения. На них была оформлена деятельность по сдаче в аренду комплексов АЗС и нефтебаз, принадлежащих ООО «Движение-Нефтепродукт» с целью снижения налоговых обязательств.
 
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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