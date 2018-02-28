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Новости / Экономика

Строительство дороги Опарино-Альмеж планируется завершить в 2019 году.

Сегодня, 16:22 | Просмотров: 67 | Версия для печати
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Об этом сегодня сообщил губернатор Игорь Васильев, выступая на заседании областного Законодательного собрания.
 
Завершение стратегически важного объекта губернатор назвал абсолютным приоритетом. Сметная стоимость уже определена, и сейчас в областном правительстве готовят обращения в министерства и ведомства, чтобы получить помощь в финансировании и завершить работы в 2019 году.
 
Для справки: стоимость дороги Опарино - Альмеж оценивается в 1 млрд рублей.
 
Также в ежегодном отчете о результатах деятельности правительства Кировской области за 2017 год Игорь Васильев затронул вопрос о развитии аэропорта «Победилово».
 
Власти региона продолжают работу по привлечению новых авиаперевозчиков. Как сообщил Игорь Васильев, переговоры идут с компаниями Utair, «Сибирь», «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Победа». 
 
Напомним, с 30 мая были отменены все рейсы «Саратовских авиалиний» в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. Из Кирова самолеты "Саратовский авиалиний" летали в Москву и Петербург. С июня должны были стартовать рейсы в Симферополь, Анапу и Сочи.
 
До 13 июня включительно маршруты Саратовских авиалиний будут обслуживать авиакомпании-дублеры: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «РусЛайн» и другие.


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