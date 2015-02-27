В Яранске решили отложить подрыв зданий старого элеватора.

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На 31 мая в Яранске были запланированы взрывные работы на старом элеваторе.

Его собственник планировал таким образом снести аварийные здания, которые не используются более 20 лет. Высота некоторых достигает сорока метров, и под угрозой оказались жилые дома, расположенные поблизости от элеватора.

В Яранске накануне состоялась встреча всех заинтересованных сторон: администрации района, собственника элеватора и представителей общественности. На собрание было решено, что взрывные работы необходимо отложить.

Денис Иконников, глава Яранского района:

"Мы предложили, чтобы собственник дал письменные гарантии, что все будет в порядке, но он дал пока только на словах".

Добавим, что проблема сноса аварийных зданий элеватора в Яранске возникла давно. Проникнуть на территорию бывшего предприятия может любой, в том числе дети.

Пока собственник настаивает на единственном способе сноса зданий - это подрыв несущих конструкций. Но в радиусе нескольких сотен метров находятся жилые дома, жители которых опасаются последствий взрывных работ.

Администрация Яранского района настаивает на том, чтобы все действия были согласованы с правоохранительными, надзорными органами, МЧС и гарантировали безопасность расположенных поблизости жилых домов.