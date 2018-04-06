Бывшего главного бухгалтера Юрьянского центра культуры и досуга приговорили к 2 годам колонии.

Поделиться новостью:

38-летняя экс-главбух МБУ «Юрьянский центр культуры и досуга» была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С февраля 2015 года по декабрь 2017 года женщина незаконно перечисляла бюджетные денежные средства на подконтрольные счета с последующим их присвоением. В результате были похищены более 1,4 млн. рублей.

Кроме того, что с января 2016 года по январь 2018 года экс-главбух работала по совместительству в должности кассира-бухгалтера администрации Юрьянского городского поселения. Выполняя работу по ведению бухгалтерского учета, она вносила в платежные поручения и реестры заведомо ложные сведения, завышая фактические суммы заработной платы и других выплат, распоряжаясь муниципальными средствами по своему усмотрению.

В результате администрации городского поселения причинен материальный ущерб в размере более 145 тыс. рублей.

До момента вынесения судом приговора женщина частично возместила причиненный государству материальный ущерб в размере 200 тыс. рублей.

Суд назначил бывшему главному бухгалтеру наказание по совокупности содеянного в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области