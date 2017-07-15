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Новости / Экономика

В Кирове просле ремонта приняли улицу Дерендяева.

Вчера, 17:32 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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В Кирове приняли в эксплуатацию девятый объект, выполненный по проекту «Безопасные и качественные дороги».
 
«Муниципальный контроль» совместно с экспертной группой Дирекции дорожного хозяйства проверили итоги ремонта на улице Дерендяева.
 
Длина участка составила 2 километра. Стоимость работ - 25 миллионов рублей.
 
В ходе осмотра представители общественности обратили внимание на недочеты в примыканиях дорожного полотна к съездам и колодцам.
 
В целом подрядчик выполнил все условия муниципального контракта, и улица Дерендяева будет принята в эксплуатацию.


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