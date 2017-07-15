В Кирове просле ремонта приняли улицу Дерендяева.

Поделиться новостью:

В Кирове приняли в эксплуатацию девятый объект, выполненный по проекту «Безопасные и качественные дороги».

«Муниципальный контроль» совместно с экспертной группой Дирекции дорожного хозяйства проверили итоги ремонта на улице Дерендяева.

Длина участка составила 2 километра. Стоимость работ - 25 миллионов рублей.

В ходе осмотра представители общественности обратили внимание на недочеты в примыканиях дорожного полотна к съездам и колодцам.

В целом подрядчик выполнил все условия муниципального контракта, и улица Дерендяева будет принята в эксплуатацию.