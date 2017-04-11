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Новости / Экономика

В Вятских Полянах расследуют уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ОАО «Сосновский судостроительный завод».

Сегодня, 17:38 | Просмотров: 50 | Версия для печати
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По версии следствия, с июня 2017 года по апрель 2018 года руководство завода не выплатило 239  работникам.
 
Общая сумма долга составляет 31 млн рублей.
 
2 июня 2018 года в Вятских Полянах по инициативе руководителя СУ СК РФ по Кировской области А. Ахметшина с участием руководства и сотрудников судостроительного завода. На встрече обсуждались причины возникновения ситуации и возможные пути выхода из кризиса.
 
Также руководитель следственного управления лично побеседовал с работниками завода.
 
Для оперативного и тщательного расследования уголовного дела  создана следственная группа  во главе с заместителем  руководителя следственного управления.
 
Все члены следственной группы в настоящее время работают на месте. Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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