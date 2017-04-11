В Вятских Полянах расследуют уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ОАО «Сосновский судостроительный завод».

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По версии следствия, с июня 2017 года по апрель 2018 года руководство завода не выплатило 239 работникам.

Общая сумма долга составляет 31 млн рублей.

2 июня 2018 года в Вятских Полянах по инициативе руководителя СУ СК РФ по Кировской области А. Ахметшина с участием руководства и сотрудников судостроительного завода. На встрече обсуждались причины возникновения ситуации и возможные пути выхода из кризиса.

Также руководитель следственного управления лично побеседовал с работниками завода.

Для оперативного и тщательного расследования уголовного дела создана следственная группа во главе с заместителем руководителя следственного управления.

Все члены следственной группы в настоящее время работают на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области