В Вятских Полянах расследуют уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ОАО «Сосновский судостроительный завод».
По версии следствия, с июня 2017 года по апрель 2018 года руководство завода не выплатило 239 работникам.
Общая сумма долга составляет 31 млн рублей.
2 июня 2018 года в Вятских Полянах по инициативе руководителя СУ СК РФ по Кировской области А. Ахметшина с участием руководства и сотрудников судостроительного завода. На встрече обсуждались причины возникновения ситуации и возможные пути выхода из кризиса.
Также руководитель следственного управления лично побеседовал с работниками завода.
Для оперативного и тщательного расследования уголовного дела создана следственная группа во главе с заместителем руководителя следственного управления.
Все члены следственной группы в настоящее время работают на месте. Расследование уголовного дела продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
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