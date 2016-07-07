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Новости / Экономика

Цены на бензин зафиксируют по состоянию на 30 мая.

Сегодня, 18:27 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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Правительство РФ договорилось с 13-тью крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.
 
Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в программе "Вести в субботу" (Россия-1).
 
Также акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня. Цены на бензин зафиксируют по состоянию на 30 мая.
 
Снизить их, по словам Козака, невозможно, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".
 
В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Отметку в 40 рублей за литр они преодолели в середине апреля.
 
За прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.
 
В Кирове на ряде АЗС все виды топлива подорожали до 45 рублей за литр.
 
28 мая ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.


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