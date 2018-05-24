В Кирове из-за погодных условиях приостановили асфальтоукладочные работы.

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По состоянию на 4 июня в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» после ремонта приняты 9 участков трасс.

В частности - на Московской, Карла Либкнехта, Дерендяева, Герцена, Карла Маркса, Производственной (Нововятский район), 60 лет Комсомола, Фабричной и переулку Школьному в мкр Радужном.

Практически завершены работы на улицах Октябрьской, Мира, Центральной в Дороничах, а также Рухлядьева, Профсоюзной и в переулке Парковом Нововятского района.

В настоящее время в работе у подрядчиков улицы Преображенская, Розы Люксембург, Нагорная, Милицейская, Володарского, Азина, Хлебозаводской и Мелькомбинатовский проезды.

4 июня с 4 часов утра шла укладка выравнивающего и верхнего слоев по части этих улиц, однако на данный момент асфальтоукладочные работы остановлены из-за дождя.