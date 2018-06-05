В Кировской области увеличилось количество миллиардеров.

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В УФНС по Кировской области подвели итоги декларационной кампании по доходам за 2017 год.

Общее число принятых деклараций составило более 65 тысяч или 100,5 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличилось количество налоговых деклараций с крупными доходами. Так, с доходами свыше одного миллиарда рублей было представлено 4 налоговые декларации. Общая сумма налога к доплате составила 8,4 млн рублей.

В прошлом году на аналогичную дату было представлено 3 налоговые декларации с доходом выше 1 млрд рублей.

Общая сумма налога к доплате в бюджет по всем представленным по состоянию на 16 мая 2018 года налоговым декларациям за 2017 год составила 120,4 млн рублей или 96 % к аналогичному периоду прошлого года (на 16.05.2017 - 125,4 млн рублей).