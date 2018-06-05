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Новости / Экономика

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

Сегодня, 14:49 | Просмотров: 242 | Версия для печати
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Самолет авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь из аэропорта "Победилово" 5 июня в 3.45.
 
Билеты на этот рейс приобрели порядка 180-ти пассажиров. Но в назначенное время самолет из Симферополя не вылетел.
 
В итоге в Кирове после многочасового ожидания часть из 180-ти пассажиров разъехались по домам, часть разместились в гостиницах. Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Победилово", все требования федеральных авиационных правил перед пассажирами были выполнены.
 
Посадка в самолет началась с задержкой на 9 часов.
 
Также выяснилось, что вместо самолета авиакомпании «Nordwind Airlines» в Киров прилетел борт авиакомпании «Pegas Fly».
 
По данным онлайн-табло симферопольского аэропорта, прибытие рейса из Кирова ожидалось в 16:15.
 
И, по последней информации, самолет благополучно вылетел из Победилово и приземлился в Симферополе в 16 часов. 


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