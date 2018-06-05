В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

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Самолет авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь из аэропорта "Победилово" 5 июня в 3.45.

Билеты на этот рейс приобрели порядка 180-ти пассажиров. Но в назначенное время самолет из Симферополя не вылетел.

В итоге в Кирове после многочасового ожидания часть из 180-ти пассажиров разъехались по домам, часть разместились в гостиницах. Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Победилово", все требования федеральных авиационных правил перед пассажирами были выполнены.

Посадка в самолет началась с задержкой на 9 часов.

Также выяснилось, что вместо самолета авиакомпании «Nordwind Airlines» в Киров прилетел борт авиакомпании «Pegas Fly».

По данным онлайн-табло симферопольского аэропорта, прибытие рейса из Кирова ожидалось в 16:15.

И, по последней информации, самолет благополучно вылетел из Победилово и приземлился в Симферополе в 16 часов.