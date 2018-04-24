В Кировской области построят 13 объектов по сортировке и переработке мусора.

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На их проектирование и строительство планируется выделить 518 млн рублей.

Региональное Министерство охраны окружающей среды направило в Минприроды России заявку на получение субсидий. Заявка предусматривает проектирование в 2019-2020 годах, а также строительство в 2020-2021 годах двенадцати мусоросортировочных комплексов и одного мусоросортировочного завода.

Планируется, что мусоросортировочные комплексы появятся в Богородском, Верхнекамском, Зуевском, Кикнурском, Лузском, Оричевском, Санчурском, Слободском, Нолинском, Вятскополянском, Шабалинском и Советском районах.

Мусоросортировочный завод построят в Кирово-Чепецком районе.

Ранее в областном министерстве охраны окружающей среды была разработана территориальная схема обращения с отходами, частью которой является создание электронной модели. Именно она позволила определить потребности региона в количестве и мощности объектов обращения с отходами.

К 2022 году в Кировской области построят 14 мусоросортировочных станций, 14 мусороперегрузочных станций и пяти новых полигонов.