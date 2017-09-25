В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

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В столице Австрии г. Вене делегация Кировской области продолжает участие в Российско-Австрийском деловом совете.

Губернатор Игорь Васильев провел встречи с потенциальными инвесторами, в числе которых австрийская компания KronospanGroppe. С ее руководством глава региона обсудил возможное строительство в нашем регионе завода по производству ДСП.

Также кировская делегация обсудила перспективы взаимодействия с Австрией в машиностроении, транспорте, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и энергетике.

Российскую делегацию в Австрии возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Рабочий визит приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в европейскую страну.

Вместе с Игорем Васильевым в Вене находятся заместители председателя правительства региона Максим Кочетков и Алексей Коробов и крупные бизнесмены-лесопромышленники.

Развитие сотрудничества между Кировской областью и Австрией в сфере ЛПК губернатор также обсудил с чрезвычайным послом России в Австрии Дмитрием Любинским и Торгпредом РФ в Австрии Александром Потемкиным.