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Новости / Экономика

В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

Сегодня, 15:42 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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В столице Австрии г. Вене делегация Кировской области продолжает участие в Российско-Австрийском деловом совете.
 
Губернатор Игорь Васильев провел встречи с потенциальными инвесторами, в числе которых австрийская компания KronospanGroppe. С ее руководством глава региона обсудил возможное строительство в нашем регионе завода по производству ДСП.
 
Также кировская делегация обсудила перспективы взаимодействия с Австрией в машиностроении, транспорте, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и энергетике.
 
Российскую делегацию в Австрии возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Рабочий визит приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в европейскую страну.
 
Вместе с Игорем Васильевым в Вене находятся заместители председателя правительства региона Максим Кочетков и Алексей Коробов и крупные бизнесмены-лесопромышленники.
 
Развитие сотрудничества между Кировской областью и Австрией в сфере ЛПК губернатор также обсудил с чрезвычайным послом России в Австрии Дмитрием Любинским и Торгпредом РФ в Австрии Александром Потемкиным.


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