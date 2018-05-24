ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

07 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.0064
EURO: 72.8637
Погода в городе Кирове:
днём:  +12...+14°C
вечером:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 46 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ремонт улично-дорожной сети проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
 
Накануне подрядчики завершили основные работы на 2 улицах города Кирова. В Нововятском районе на улице Профсоюзной (от ул. Кирова до ул. Рухлядьева) и улице Коммунистической (от ул. Советская до ул. Ленина) закончено укрепление обочин щебнем.
 
На улице Советской (от ул. Казанской до ул. Карла Маркса и от дома № 61 до дома № 79 по ул. Советской) проведено фрезерование половины проезжей части. 7 июня дорожники ведут работы на 12 улицах.
 
На улице Октябрьской (от Победиловского тракта до дома № 3 по в поселке Дороничи) завершено устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15. На сегодня запланировано обустройство съездов и парковок. Укладка верхнего слоя проводится на улице Центральной (от ул. Мира до ул. Дубровской в поселке Дороничи).
 
Производится устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на улице Розы Люксембург (от Дворца культуры имени 1 Мая до Октябрьского проспекта), выравнивающего и верхнего слоев - на Мелькомбинатовском проезде (от ул. Воровского до ул. Калинина).
 
На улице Володарского (от ул. Орловской до ул. Спасской) планируется закончить обустройство верхнего слоя покрытия и укладывать нижний слой из Б-II - от ул. Орловской до ул. Воровского.
 
Обустраивать обочины будут на улицах Профсоюзной, Рухлядьева, Парковому переулку - в Нововятском районе. Установку бордюрных камней производят по ул. Розы Люксембург - от ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленина.
 
По улице Советской - от ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленина проводится фрезерование дорожного полотна.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

53-летняя экс-директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» признана виновной в растрате.

13:01 07.06.2018


53-летняя экс-директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» признана виновной в растрате.

В Кирове в День города обеспечат повышенную безопасность всех концертных площадок.

12:52 07.06.2018


В Кирове в День города обеспечат повышенную безопасность всех концертных площадок.

В Слободском 56-летний мужчина отобрал у 11-летнего подростка рюкзак с учебниками.

12:40 07.06.2018


В Слободском 56-летний мужчина отобрал у 11-летнего подростка рюкзак с учебниками.

Еще одна кировчанка отдала деньги мошенникам за путевку на абхазский курорт.

12:30 07.06.2018


Еще одна кировчанка отдала деньги мошенникам за путевку на абхазский курорт.

В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

12:20 07.06.2018


В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

Многодетную семью из Лузы наградили медалью ордена «Родительская слава».

16:52 06.06.2018


Многодетную семью из Лузы наградили медалью ордена «Родительская слава».

В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

15:42 06.06.2018


В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

Все новости

Вести. Кировская область

Слободской вернет себе звание города колоколов

20:55 06.06.2018


Слободской вернет себе звание города колоколов

Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"

20:54 06.06.2018


Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

20:51 06.06.2018


На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

Как будем отмечать День России и День города?

20:45 06.06.2018


Как будем отмечать День России и День города?

Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

17:41 06.06.2018


Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

24.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

28.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

01.08.2016


В Кирове отремонтируют дороги в Нововятском направлении

В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

26.08.2017


В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

В Кирове идёт ремонт девяти улиц

30.08.2017


В Кирове идёт ремонт девяти улиц

В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

24.06.2017


В Кирове идет круглосуточный ремонт дорог на 13 улицах.

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх