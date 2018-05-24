В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

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Ремонт улично-дорожной сети проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Накануне подрядчики завершили основные работы на 2 улицах города Кирова. В Нововятском районе на улице Профсоюзной (от ул. Кирова до ул. Рухлядьева) и улице Коммунистической (от ул. Советская до ул. Ленина) закончено укрепление обочин щебнем.

На улице Советской (от ул. Казанской до ул. Карла Маркса и от дома № 61 до дома № 79 по ул. Советской) проведено фрезерование половины проезжей части. 7 июня дорожники ведут работы на 12 улицах.

На улице Октябрьской (от Победиловского тракта до дома № 3 по в поселке Дороничи) завершено устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15. На сегодня запланировано обустройство съездов и парковок. Укладка верхнего слоя проводится на улице Центральной (от ул. Мира до ул. Дубровской в поселке Дороничи).

Производится устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на улице Розы Люксембург (от Дворца культуры имени 1 Мая до Октябрьского проспекта), выравнивающего и верхнего слоев - на Мелькомбинатовском проезде (от ул. Воровского до ул. Калинина).

На улице Володарского (от ул. Орловской до ул. Спасской) планируется закончить обустройство верхнего слоя покрытия и укладывать нижний слой из Б-II - от ул. Орловской до ул. Воровского.

Обустраивать обочины будут на улицах Профсоюзной, Рухлядьева, Парковому переулку - в Нововятском районе. Установку бордюрных камней производят по ул. Розы Люксембург - от ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленина.

По улице Советской - от ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленина проводится фрезерование дорожного полотна.