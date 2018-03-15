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Новости / Экономика

53-летняя экс-директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» признана виновной в растрате.

Сегодня, 13:01 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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В период с 2011 по 2015 года осужденная работала сначала главным бухгалтером, а затем генеральным директором ООО «Лузский Хлебокомбинат».
 
Денежные средства организации женщина использовала для приобретения косметики сетевой маркетинговой фирмы и для погашения своих кредитов, а также кредитов сына и мужа.
 
В результате ООО «Лузский Хлебокомбинат» был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.
 
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
 
Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённая обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба  отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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