53-летняя экс-директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» признана виновной в растрате.

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В период с 2011 по 2015 года осужденная работала сначала главным бухгалтером, а затем генеральным директором ООО «Лузский Хлебокомбинат».

Денежные средства организации женщина использовала для приобретения косметики сетевой маркетинговой фирмы и для погашения своих кредитов, а также кредитов сына и мужа.

В результате ООО «Лузский Хлебокомбинат» был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённая обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

по информации прокуратуры Кировской области