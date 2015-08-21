В 2018 году 74 кировских молодых семьи получат новое жилье.

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В Кировской области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Благодаря ей 74 кировские семьи получили свидетельства на социальную выплату для покупки или строительства жилья. В 2016 году реализация подпрограммы была приостановлена, ее действие возобновили в 2017-м по распоряжению губернатора Игоря Васильева.

За это время социальные выплаты на общую сумму почти 30 млн рублей получили 50 семей Кировской области. В этом году на новое жилье могут рассчитывать уже 74 семьи.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» позволяет оказывать помощь семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания. Средний размер выплаты по Кировской области составляет около 500 тысяч рублей.

Для участия в ней возраст супругов должен быть не более 35 лет. Программа финансируется из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.

Выплату можно использовать на первоначальный взнос или погашение ипотеки, на оплату части стоимости жилья при его покупке, а также на оплату строительства частного дома.