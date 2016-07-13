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Новости / Экономика

В Кировской области на зарплаты педагогам дополнительно направят 600 млн рублей.

Сегодня, 19:26 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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На 1 января 2018 года Кировская область достигла целевых показателей по повышению зарплаты педагогических работников и выполнила «майские указы» Президента России Владимира Путина.
 
И сейчас необходимо держать достигнутый уровень зарплаты. В каждом районе за это отвечает глава муниципалитета. И достижение целевых показателей возможно лишь при соответствующем наличии средств в бюджете муниципального района.
 
Для этого на днях будут внесены изменения в закон Кировской области, согласно которым около 600 млн рублей будет предусмотрено на повышение минимального размера оплаты труда педагогов.
 
Из них 404 млн рублей выделены из федерального бюджета. 289 млн рублей будут направлены в муниципальные образования Кировская области.


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