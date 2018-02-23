В Кировской области разработали «памятку обманутого дольщика».
2) гражданин со своей стороны исполнил все обязательства по договору;
3) застройщик в течение 6 месяцев с установленной в документе даты не передал дома и не ведет строительство, при этом за два отчетных периода средства в достройку объекта не вкладывались;
4) в отношении застройщика ввели процедуру банкротства;
5) у застройщика нет правопреемника, который мог бы взять на себя его обязательства и продолжить строительство объекта;
6) у застройщика отсутствует страховка или банковское поручительство по передаче жилья либо кредитная организации не может выплатить средства по договору в связи с ликвидацией;
7) заявитель не состоит в любом другом реестре пострадавших граждан;
8) в одно и тоже жилое помещение в составе проблемного дома не привлекались средства двух и более лиц.
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