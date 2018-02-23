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Новости / Экономика

В Кировской области разработали «памятку обманутого дольщика».

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 75 | Версия для печати
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Памятку разработало региональное Министерство строительства.
 
В ней пошагово разъясняется, что необходимо для включения в реестр пострадавших участников долевого строительства.
 
Это возможно в случае соответствия следующим критериям:
 
1) с застройщиком заключен договор долевого участия;
2) гражданин со своей стороны исполнил все обязательства по договору;
3) застройщик в течение 6 месяцев с установленной в документе даты не передал дома и не ведет строительство, при этом за два отчетных периода средства в достройку объекта не вкладывались;
4) в отношении застройщика ввели процедуру банкротства;
5) у застройщика нет правопреемника, который мог бы взять на себя его обязательства и продолжить строительство объекта;
6) у застройщика отсутствует страховка или банковское поручительство по передаче жилья либо кредитная организации не может выплатить средства по договору в связи с ликвидацией;
7) заявитель не состоит в любом другом реестре пострадавших граждан;
8) в одно и тоже жилое помещение в составе проблемного дома не привлекались средства двух и более лиц.
 
В свою очередь, порядок признания обманутыми дольщиками и включения их в реестр установлен "Правилами ведения реестра пострадавших граждан".
 
Этот документ включает в себя несколько блоков сведений: о проблемном объекте, о его застройщике, о пострадавшем гражданине. При этом решение о включении пострадавшего гражданина в реестр принимает контролирующий орган на основании письменного заявления.
 
Напомним, ранее по поручению губернатора Игоря Васильева в Кировской области были приняты региональные законы, дающие правительству возможность достраивать проблемные объекты.
 
В частности, на конкурсной основе могут быть привлечены новые строительные компании. Застройщики также могут предоставить денежные средства либо квартиры дольщикам в других домах.
 
Ознакомиться с "Памяткой обманутого дольщика" можно на сайте регионального Минстроя.


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