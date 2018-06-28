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Новости / Экономика

Дольщикам «Новое Сергеево» посоветовали подать в суд иск о банкротстве застройщика.

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 34 | Версия для печати
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Проблемы строительства слободы Новое Сергеево в Кирове обсуждались на встрече дольщиков с министром строительства Кировской области Русланом Бондарчуком.
 
Представители прокуратуры рекомендовали дольщикам обратиться в суд с иском о банкротстве застройщика. Этот путь может стать быстрым и действенным способом решения проблемы.
 
Напомним, что застройщиком жилых домов, расположенных на ул. Проезжей, 7-а, является ООО «Техкомсервис». В 2017 региональный Минстрой провел две проверки застройщика. В результате было обнаружено нецелевое расходование денежных средств дольщиков.
 
Результаты проверки были направлены в прокуратуру Кировской области, а директор компании привлечен к административной ответственности.
 
- На встречу в Минстрое 28 июня застройщик не явился, хотя приглашение ему было выслано в электронном виде, и на звонки он не отвечает, - отметил глава министерства Руслан Бондарчук.
 
Сейчас рассматриваются три варианта завершения строительства объектов "Новое Сергеево": привлечение нового инвестора, оказание мер поддержки по новым региональным законам или получение гражданами страховых выплат. Статус «обманутых» дольщики могут получить, если строительные работы на объекте не велись в течение полугода. По информации надзорных органов, ранее застройщик предоставил отчет о движении средств, подтверждающий, что на объекте велись строительные работы.
 
Второй законный путь - это признание застройщика банкротом, и дольщики автоматически попадают в реестр пострадавших граждан.
 
Добавим, что на совещании в Минстрое дольщики, что со стройплощадки начали вывозить материалы, и техника распродается.
 
Напомним, по проекту в слободе «Новое Сергеево» должны были построить 18 двухэтажных жилых домов. Было заключено 69 договоров на долевое участие в строительстве. Ввод объектов в эксплуатацию планировался во втором квартале 2016 года.
 
На сегодня в эксплуатацию введены лишь пять домов.


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