На трассе Киров-Казань был остановлен автомобиль с грузом мяса без документов.
Автомобиль с опасным грузом был выявлен ранним утром 28 июня на подъезде к городу Кирову.
Сотрудники кировской ГИБДД при досмотре фургона обнаружили мясо крупного рогатого скота в четвертинах без оттисков ветеринарных клейм.
Мясо перевозилось с нарушением условий перевозки и без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение и безопасность продукции.
Опасный груз был арестован и помещен на ответственное хранение. Решается вопрос об её уничтожении.
По данному факту управлением ветеринарии возбуждено административное производство, предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях.
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